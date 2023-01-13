Kadınlar kredi destekleri konusunda bilgilendirildi

Körfez Ticaret Odası, genç ve kadın girişimcileri kredi destekleri konusunda bilgilendirdi.

Körfez Ticaret Odası bünyesinde bulunan Genç ve Kadın Girişimciler İcra Kurulu tarafından düzenlenen toplantıya, banka yetkilileri katıldı. Girişimciler toplantıda hem destekler konusunda bilgi sahibi oldu, hem de birbirlerini yakından tanıma fırsatı buldu.