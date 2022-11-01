Kadınlar DER-MEK’te öğreniyor

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kurslarından (DER-MEK) bin 180 kursiyer faydalanıyor. Farklı branşlarda açılan kurslara katılan kadınlar, el emeği göz nuru çok sayıda ürün ortaya çıkarıyor.

Derince Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçe halkına ücretsiz kurs hizmetleri sunduğu DER-MEK, 2022-2023 eğitim öğretim dönemine devam ediyor. Bu yıl 5 ayrı kurs merkezinde faaliyetlerde bulunan DER-MEK’te 19 branşta açılan 45 kurstan bin 180 kursiyer faydalanıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de, beraberinde Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin ile birlikte DER-MEK binasını ziyaret ederek, kursiyerler ve usta öğreticiler ile bir araya geldi. Kurslarda birbirinden güzel el emeği, göz nuru eserlerin ortaya çıktığını ifade eden Başkan Aygün, "Derince Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi bu alanda da DERMEK ile sizlerin her zaman yanınızdayız" dedi.