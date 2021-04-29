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Kaçak sazan avcılarını jandarma yakaladı

Kocaeli’de gölet ve barajlarda izinsiz sazan balığı avlayan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

KOCAELİ 29.04.2021, 09:07
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Kaçak sazan avcılarını jandarma yakaladı

Kocaeli’de gölet ve barajlarda izinsiz sazan balığı avlayan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, sazan balığı avcılığının yasaklanması sebebiyle Kocaeli iİ Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iç sularda yoğun bir şekilde denetimler yapıyor. 21- 27 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde, İzmit ilçesinde bulunan Gölkay ,Bayraktar ve Süverler göletleri ile Ketenciler ve Davuldere barajlarında sazan balığı avlanan 5 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan avcılara, cezai işlem uygulandı.
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