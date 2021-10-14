Jimnastikçiler durmaksızın çalışıyor

Derincespor Kulübü bünyesinde geleceğin yıldızı olacak 253 jimnastikçi, çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’de son zamanlarda başarı çıtasının giderek yükseldiği branşlar arasında yer alan jimnastik Derince’de de yoğun ilgi görüyor. 21 branşta binlerce sporcuya eğitim olanağı sunan Derincespor Kulübü bünyesinde gerçekleşen jimnastik kursları iki ayrı salonda yapılıyor. Derince Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu Spor Salonu’nda gerçekleşen jimnastik eğitimleri antrenör Yaser Çakır nezaretinde 125 sporcunun katılımıyla yapılıyor. Cumartesi ve pazar günleri 09.00-14.30 saatleri arasında 5 ayrı grupta yapılan kurslar 4 ila 9 yaş arasındaki öğrencileri kapsıyor.

Derincespor Kulübü bünyesinde jimnastik eğitimlerinin gerçekleştiği ikinci kurs merkezi ise Fatih Mahallesi’nde yer alan Bahattin Çelik Spor Kompleksi. Antrenörler Oğuzhan Öz ve Yenal Aldırmaz yönetiminde çalışmaların sürdüğü jimnastik kurslarında 4-9 yaş aralığında 128 sporcu eğitim görüyor.