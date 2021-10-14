banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor

Jimnastikçiler durmaksızın çalışıyor

Derincespor Kulübü bünyesinde geleceğin yıldızı olacak 253 jimnastikçi, çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ 14.10.2021, 12:47
Jimnastikçiler durmaksızın çalışıyor

Derincespor Kulübü bünyesinde geleceğin yıldızı olacak 253 jimnastikçi, çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’de son zamanlarda başarı çıtasının giderek yükseldiği branşlar arasında yer alan jimnastik Derince’de de yoğun ilgi görüyor. 21 branşta binlerce sporcuya eğitim olanağı sunan Derincespor Kulübü bünyesinde gerçekleşen jimnastik kursları iki ayrı salonda yapılıyor. Derince Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu Spor Salonu’nda gerçekleşen jimnastik eğitimleri antrenör Yaser Çakır nezaretinde 125 sporcunun katılımıyla yapılıyor. Cumartesi ve pazar günleri 09.00-14.30 saatleri arasında 5 ayrı grupta yapılan kurslar 4 ila 9 yaş arasındaki öğrencileri kapsıyor.

Derincespor Kulübü bünyesinde jimnastik eğitimlerinin gerçekleştiği ikinci kurs merkezi ise Fatih Mahallesi’nde yer alan Bahattin Çelik Spor Kompleksi. Antrenörler Oğuzhan Öz ve Yenal Aldırmaz yönetiminde çalışmaların sürdüğü jimnastik kurslarında 4-9 yaş aralığında 128 sporcu eğitim görüyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1