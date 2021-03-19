Jeneratör hırsızları JASAT dedektiflerinden kaçamadı

Kocaeli’nin Gebze ikçesinde bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan jeneratör çalan iki şahıs, jandarmanın dedektifi JASAT timlerinin titiz takibiyle yakalandı.

Olay, 28 Şubat tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir GSM operatörüne ait baz istasyonuna giren şahıslar, 1 adet jeneratör çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olayla ilgili olarak Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın dedektifleri jandarma suç araştırma timi(JASAT) ekipleri harekete geçti.

Olayla ilgili çalışma başlatan JASAT timleri, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası üzerinde onarım çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması ile yüzde 80 oranında iyileştirme sağlan güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayına karışan aracın marka, model ve plakası tespit edildi. JASAT dedektifleri tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde, jeneratörü çaldığı belirlenenen O.G. ve Y.G isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar jandarma komutanlığındaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. JASAT ekipleri tarafından ele geçirilen jeneratör ise sahibine teslim edildi.