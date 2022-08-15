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Jandarmadan kaçak diş muayenehanesine baskın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaçak diş muayenehanesi işleten yabancı uyruklu şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, iş yerinde ele geçirilen birçok ilaç ve malzemeye el konuldu.

KOCAELİ 15.08.2022, 23:06
Jandarmadan kaçak diş muayenehanesine baskın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaçak diş muayenehanesi işleten yabancı uyruklu şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, iş yerinde ele geçirilen birçok ilaç ve malzemeye el konuldu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bir apartman dairesinde kendisini diş doktoru olarak tanıtan yabancı uyruklu şahsın ruhsatsız olarak muayenehane işlettiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda muayenehanede bulunan birçok cihaz, ekipman ve ilaca el konulurken, kendini diş doktoru olarak tanıtan N.E.A. hakkında işlem başlatıldı.

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