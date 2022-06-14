Jandarma Teşkilatının yıldönümü törenle kutlandı

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Kocaeli’de törenle kutlandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törene, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İzmit Merkez Komutanı Piyade Albay Bedri Yalçın, gaziler, askeri ve emniyet personeli katıldı.

Teşkilatın yıl dönümünü kutlayan Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kapancı, “Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz jandarma teşkilatının kuruluşunun 183’üncü yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana yaşamın her anında ülkemizin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur, demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonrada olmaya devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, jandarma teşkilatının fedakar personeline ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim” dedi.

Konuşmanın ardından tören, İzmit Bağçeşme Şehitliğinde dua edilmesi ve karanfil bırakılmasıyla son buldu.