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Jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu köpek tedavi edildi
Karamürsel’de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan sokak köpeği, veteriner kliniğine götürülerek tedavi edildi.
KOCAELİ 20.10.2022, 16:29
Karamürsel’de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan sokak köpeği, veteriner kliniğine götürülerek tedavi edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Karamürsel’de devriye halinde oldukları sırada yaralı halde köpek buldu. Köpek, gerekli muayene ve tedavisi için veteriner kliniğine götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı.