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Jandarma ekiplerinden sahte para operasyonu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 345 adet sahte para ele geçirildi.

KOCAELİ 26.05.2022, 17:38
Jandarma ekiplerinden sahte para operasyonu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 345 adet sahte para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze’de piyasaya sahte para sürüleceği bilgisine ulaştı. Ekipler Y.A. isimli şahsın iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 345 adet 50 TL’lik banknot halinde sahte para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli Y.A. ise "parada sahtecilik" suçundan gözaltına alındı.

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