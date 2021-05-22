banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Musab Turan canlı yayında açıklama yaptı
Musab Turan canlı yayında açıklama yaptı
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
AA muhabiri bakana öyle bir soru sordu ki...
AA muhabiri bakana öyle bir soru sordu ki...

Jandarma asayiş denetimlerinde göz açtırmadı

Kocaeli’de jandarma ekipleri, Türkiye geneli yapılan genel asayiş uygulaması kapsamında belirlenen noktalarda uygulama gerçekleştirildi.

KOCAELİ 22.05.2021, 16:28
Jandarma asayiş denetimlerinde göz açtırmadı

Kocaeli’de jandarma ekipleri, Türkiye geneli yapılan genel asayiş uygulaması kapsamında belirlenen noktalarda uygulama gerçekleştirildi.

Ülke genelinde ve Kocaeli’de jandarma ekiplerince sürdürülen genel asayiş denetimlerinde ekipler göz açtırmadı. Denetim noktasında araçları durduran ekipler, kimlik kontrolleri yaparken, kural ihlali yapan vatandaşlar hakkında adli işlemler yapıldı.

Öte yandan narkotik madde arama çalışması gerçekleştiren jandarma ekiplerine hassas burunlu narkotik köpeği de eşlik etti.
Yorumlar (0)
18°
az bulutlu