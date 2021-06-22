İzmit’teki metruk bina yıkıldı

İzmit Belediyesi, kent genelinde metruk ve hasarlı binalarla ilgili çalışmalarına devam ederken son olarak Bekirdere Mahallesi tehlike oluşturan metruk bir binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Kent genelinde kullanılmayan, görüntü kirliliğine sebep olan ve çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturan metruk binalar, İzmit Belediyesi tarafından yıkılmaya devam ediliyor. İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde, ilçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaların yıkımı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor. İzmit Belediyesi ekipleri son olarak Bekirdere Mahallesinde bulunan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Kullanılmayan ve görüntü kirliliğine sebep olan metruk bina, Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekipleri gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.