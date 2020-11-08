İzmit’te Yaşam ve Öğrenme Merkezi için ilk adım atıldı

İzmit Belediyesi, kentte sosyal zenginleşmeyi arttırmak, anlamlı ve dinamik bir yaş alma süreci için ilk adımı attı.

İzmit Belediyesi bünyesi dahilinde faaliyete geçirmeyi planladığı Kuşaklararası Yaşam ve Öğrenme Merkezi ile yaşça büyük İzmitlilerin izolasyon duygusunu ortadan kaldırmayı amaçlayarak, çocuklarla buluşturup hayat tecrübelerini aktaracağı bir platform organize ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen Kuşaklararası Yaşam ve Öğrenme Merkezi Çalıştayı gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi tarafından kurulması planlanan Kuşaklararası Yaşam ve Öğrenme Merkezi üzerine proje fikirlerinin gelişmesi ve zenginleşmesi ile ilgili olarak düzenlenen çalıştaya çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve meslek odası katılım sağladı. Çalıştayda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu projeye başladığımızdan bu yana çok heyecanlıyız. Bu, iki ülkede uygulanan bir proje. Biz de bu ülkelerden esinlenerek bir başlangıç yaptık. Bu konuda ihtiyaç analizlerini belirlemeye çalıştık.

Binadan önce iç fonksiyonunu tanımlamak gerektiğini düşünüyoruz. Hangi kuşakları baz alacağını, sürdürülebilir olmasını nasıl sağlayacağımızı, eğitim tabanının nasıl olacağını görüşmemiz ve değerlendirmemiz gerekiyor. İç fonksiyonlarını tamamladıktan sonra bina tasarım aşamasına geçeceğiz” dedi.

Hürriyet, “Biz kente güzel projeler katmak istiyoruz. Kentte yaşayan insanlar bu projelerden faydalansın istiyoruz. Türkiye’de birçok kuşağa bir faydası olacak önemli bir rol model olmasını istiyoruz. İnanıyoruz ki biz bu projeyi sürdürülebilir ve doğru metot üzerine oturtabilirsek, projeyle ulusal veya uluslararası anlamda da ödül alabiliriz. Türkiye’de etkinlik bazında zaman zamanlar kuşaklar bir araya getiriliyor fakat sürekli ve kalıcı bir merkezi biz hayata geçirmeyi istiyoruz” diye konuştu.

Kuşaklararası iletişimi kuvvetlendirmek istediklerinin altını çizen Hürriyet, “İstiyoruz ki birçok kuşak bir araya gelerek tecrübeler paylaşılsın, başka gözlerden dünyaya bakılsın. Belli bir yaş grubundaki insanların yeri geldiğinde çocukluklarına dönmelerini sağlayalım, çocuklardan ders almalarını sağlayalım. Yeri geldiğinde çocukların ya da gençlerin yaşlılığa bakış açısını değiştirelim. Yaşça daha büyük olanların deneyimlerinden faydalanmalarını sağlayalım. Bu anlamda farklı kuşakları bir araya getirecek fonksiyonları üstlenmek istedik. Kendi başımıza biz yaptık oldu mantığıyla değil fikir alarak yolumuza devam ediyoruz. Sizlerin de fikirleriyle, el birliğiyle güzel bir projeye imza atacağız” şeklinde konuştu.