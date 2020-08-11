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İzmit’te yaralanan güvercinin yardımına belediye ekipleri koştu
İZMİT BELEDİYESİ, KÖRFEZ MAHALLESİ’NDE BİR EVİN BALKONUNA DÜŞEN YARALI GÜVERCİNE İLK MÜDAHALESİNİ YAPARAK HAYVAN AMBULANSIYLA BAKIMEVİNE GÖTÜRÜLDÜ.
KOCAELİ 11.08.2020, 16:12
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İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi’nde bir evin balkonuna düşen yaralı güvercine ilk müdahalesini yaparak hayvan ambulansıyla bakımevine götürüldü.
İzmit ilçesinde bir vatandaşın Körfez Mahallesi’ndeki evinin balkonuna düşen yaralı güvercini gören vatandaş durumu İzmit Belediyesi’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Veteriner Hekim Mustafa Cengiz’in kontrolünde hayvan ambulansıyla yaralı güvercini teslim aldı.
İzmit Belediyesi Veterineri Mustafa Cengiz, yaralı güvercine ilk tedaviyi acil müdahale ekipmanları bulunan hayvan ambulansında yaptı. Yaralı güvercin ilk müdahalenin ardından Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne teslim edildi.
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