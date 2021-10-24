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İzmit’te yağmur kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yağmurlu havada kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

KOCAELİ 24.10.2021, 15:25
İzmit’te yağmur kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yağmurlu havada kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Saadettin Yalım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan G. idaresindeki 41 AHS 190 plakalı Renault marka otomobil, yağmurlu hava sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Z.D. (65) idaresindeki 41 BG 190 plakalı Audi marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 41 BG 190 plakalı otomobil savrulup, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Erhan G. ise otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Erhan G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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