Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105288
ALTIN
370.146
DOLAR
6.7722
STERLİN
8.3222
EURO
7.4534

İzmit’te tüm camiler ibadete hazırlandı

İZMİT BELEDİYESİ, NORMALLEŞME ADIMLARI İLE 29 MAYIS CUMA GÜNÜ İBADETE KAPILARINI AÇACAK İLÇE SINIRLARINDAKİ TÜM CAMİLERİN DEZENFEKTE VE TEMİZLİK İŞLEMLERİNE DEVAM EDEREK HAZIR HALE GETİRİYOR.

İzmit’te tüm camiler ibadete hazırlandı

İZMİT BELEDİYESİ, NORMALLEŞME ADIMLARI İLE 29 MAYIS CUMA GÜNÜ İBADETE KAPILARINI AÇACAK İLÇE SINIRLARINDAKİ TÜM CAMİLERİN DEZENFEKTE VE TEMİZLİK İŞLEMLERİNE DEVAM EDEREK HAZIR HALE GETİRİYOR.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:27
6 Okunma
İzmit’te tüm camiler ibadete hazırlandı

İzmit Belediyesi, normalleşme adımları ile 29 Mayıs Cuma günü ibadete kapılarını açacak ilçe sınırlarındaki tüm camilerin dezenfekte ve temizlik işlemlerine devam ederek hazır hale getiriyor.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kaymakamlığı korona virüs salgının azalmasıyla atılan normalleşme adımları kapsamında 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılacak olan camilerde tüm tedbirleri aldı. İzmit Kaymakamlığı’nın yaptığı açıklamada yer alan ibadet için uygun olan cami avluları ve açık alanların tamamı İzmit Belediyesi tarafından dezenfekte edilmeye devam ediyor. İbadete açılacak olan camilerin listesi İzmit Belediyesi ve İzmit Kaymakamlığı web sitelerinde yayınladı. Salgın süresince cemaat ibadetlerine kapalı olan ilçe sınırlarındaki tüm camileri dezenfekte eden İzmit Belediyesi ve İzmit Kaymakamlığı, 29 Mayıs Cuma günü için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşlar 29 Mayıs Cuma günü itibariyle yayınlanan listedeki cami ve açık alanlarda ibadetlerini gerçekleştirebilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Büyükakın, “Aslolan hizmet etmektir, gönüllere girmektir’’
Başkan Büyükakın, “Aslolan hizmet etmektir, gönüllere girmektir’’
Başkan Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Büyükakın, şehitlerin kabirleri başında dua etti
Başkan Büyükakın, şehitlerin kabirleri başında dua etti
Alikahya mezarlıkları bayram sonrasına hazırladı
Alikahya mezarlıkları bayram sonrasına hazırladı
Büyükşehir’den çikolata ve şeker denetimi
Büyükşehir’den çikolata ve şeker denetimi
Kartepe’de sağlık çalışanlarına bayram hediyesi
Kartepe’de sağlık çalışanlarına bayram hediyesi
İzmit Cedit’teki kentsel dönüşümü Bakanlık ve Büyükşehir yapacak
İzmit Cedit’teki kentsel dönüşümü Bakanlık ve Büyükşehir yapacak
İzmit’te ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor
İzmit’te ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor
Başkan Kocaman milli sporcuları unutmadı
Başkan Kocaman milli sporcuları unutmadı
Moral otobüsü 19 Mayıs coşkusunu Darıca’ya yayıyor
Moral otobüsü 19 Mayıs coşkusunu Darıca’ya yayıyor
Körfez’de gönüllü eller 50 bin maske üretti
Körfez’de gönüllü eller 50 bin maske üretti
Başiskele’de parklar çocuklar için hazırlandı
Başiskele’de parklar çocuklar için hazırlandı
İzmit Belediyesi dal öğüterek 12 milyon TL tasarruf sağlayacak
İzmit Belediyesi dal öğüterek 12 milyon TL tasarruf sağlayacak
Körfez’de semt pazarları denetleniyor
Körfez’de semt pazarları denetleniyor
İzmit Belediyesi yazılım uzmanı alacak
İzmit Belediyesi yazılım uzmanı alacak
Yaya üst geçit asansörleri temiz tutuluyor
Yaya üst geçit asansörleri temiz tutuluyor
Körfez Belediyesi’nden berber ve kuaförlere dezenfektan pompası
Körfez Belediyesi’nden berber ve kuaförlere dezenfektan pompası
Çayırova Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi
Çayırova Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi
Gebze’de berber ve kuaförler denetleniyor
Gebze’de berber ve kuaförler denetleniyor
Başkan Çiftçi, kendisine mektup yazan küçük Ayşe’ye kitap hediye etti
Başkan Çiftçi, kendisine mektup yazan küçük Ayşe’ye kitap hediye etti

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim