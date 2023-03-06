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İzmit’te tonlarca ambalaj atığı toplanıyor
İzmit Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü temizlik çalışmaları çerçevesinde aylık ambalaj atığı toplama miktarı 400 tona ulaştı.
KOCAELİ 06.03.2023, 12:12
İzmit Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü temizlik çalışmaları çerçevesinde aylık ambalaj atığı toplama miktarı 400 tona ulaştı.
İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, geri dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. İzmit’te 7 araç ve 21 personel ile ambalaj atıklarını toplama çalışmaları düzenli periyotlarda yapılıyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde aylık ambalaj atığı toplama miktarı yaklaşık 400 tona ulaştı.