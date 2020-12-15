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İzmit’te salep ve ekinezya üretimi için inceleme yapıldı

İzmit’in çeşitli köylerinde tarımsal ürünlerin üretimini gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, klasik tarımın dışında aronya meyvesinden sonra salep ve ekinezya için harekete geçti.

KOCAELİ 15.12.2020, 11:47
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İzmit’te salep ve ekinezya üretimi için inceleme yapıldı

İzmit’in çeşitli köylerinde tarımsal ürünlerin üretimini gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, klasik tarımın dışında aronya meyvesinden sonra salep ve ekinezya için harekete geçti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te salep ve ekinezya üretimi için harekete geçti. İzmit’in çeşitli köylerinde İzmit Belediyesi tarafından kurulan tarımsal uygulama bahçeleriyle meyve ve sebze üretimi devam ederken üretimde çeşitliliğe giden Hürriyet, klasik tarımsal ürünlerin dışında aronya gibi sağlık açısından oldukça faydalı olan salep ve ekinezya üretimi için Gölcük’te bulunan bir salep çiftliğinde incelemelerde bulundu.

Gölcük’te bulunan salep çiftliğini ziyaretinde Başkan Hürriyet’e çitliğin üreticisi, siyasi parti temsilcileri, muhtar ve bazı sivil toplum temsilcileri eşlik etti. Yapılan incelemede Hürriyet, üreticiden salep ve ekinezya bitkisi hakkında detaylı bilgiler aldı. İnceleme sonrasında konuşan Hürriyet, “İzmit Belediyesi olarak tarım hamleleri konusunu önemsiyoruz. Göreve geldiğimizden beri tarım ürünleri konusunda ciddi bir çalışma yapıyoruz. Bunun yanı sıra klasik tarımın dışında da alternatif ürünler, endemik bitkiler gibi neler üretebiliriz diye bir süredir çalışmalarımız mühendis arkadaşlarımızla beraber devam ediyordu. Daha önce alternatif ürün olarak aronya bitkisini ekmiştik. Şimdi de salep ve ekinezya bitkisini alternatif bir ürün olarak ekebilir miyiz diye çalışmalara başladık” dedi.

Salep bitkisine önem verdiklerini ve salebin İzmit’te bir marka olabileceğini ifade eden Hürriyet, “Bugüne kadar 35 dönüm arazimize ürün ektik. Ekilmeyen tüm arazilerimize ekmeye devam edeceğiz. Özellikle salep bitkisinin dondurmanın ham maddesi olması nedeniyle önemsedik. Bizde İzmit’te bu bitkiyi ekmek istiyoruz. Biz hevesliyiz. Salep, İzmit’te marka olabilir” diye konuştu.
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