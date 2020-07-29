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İzmit’te mezarlıklar Kurban Bayramına hazırlanıyor
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ İLÇE GENELİNDE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN İZMİT BELEDİYESİ, OT BİÇME İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREREK MEZARLIKLARI BAYRAMA HAZIRLIYOR.
KOCAELİ 29.07.2020, 18:15
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Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, ot biçme işlemleri gerçekleştirerek mezarlıkları bayrama hazırlıyor.
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmeleri adına mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması yapıyor. Çalışmalar kapsamında mezarlar ve çevresindeki uzayan otları biçen İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların ziyaretlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.
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