İzmit’te metruk ve hasarlı binalar yıkılıyor

İzmit Belediyesi kent genelinde metruk ve hasarlı binalarla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Çukurbağ Mahallesi’nde tehlike arz eden metruk bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Kent genelinde tehlike arz eden metruk ve hasarlı binaların yıkımını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, son olarak Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi üzerinde bir metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım, bölgedeki vatandaşların güvenliği sağlanarak kontrollü bir şekilde yapıldı. Yıkım çalışması gün içerisinde devam ederken, ortaya çıkan molozlar İzmit Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek daha temiz ve güvenli bir ortam sağlandı.