İzmit’te merdivenler rengarenk oldu

İlk baharın gelmesi ile birlikte çevre düzenleme çalışmalarını hızlandıran İzmit Belediyesi, ilçede bulunan merdivenleri rengarenk boyuyor.

Baharın gelmesiyle birlikte merdiven boyamalarına hız kazandıran İzmit Belediyesi, Akpınar Arızlı TOKİ Konutları ve Alikahya Mahallesi Kaçkar Sokak’taki merdivenleri rengarenk boyadı. Sarı, lila, mavi, turkuaz ve mor renklerinin kullanıldığı merdivenlerin boyamaları kısa sürede tamamlandı. Vatandaşların ilgi odağı olan rengarenk merdivenler, çocuklardan da büyük beğeni topladı.

Alikahya’da boyanan merdivenlerle ilgili başkan Hürriyet’e teşekkür eden Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sevgi Koyun, “Merdivenlerimiz mahalle sakinlerimizin hoşuna gidecek şekilde rengârenk boyandı ve çok güzel oldu. Baharın geldiğini gerçekten hissetmiş olduk. İnşallah bölgemizin tüm merdivenleri rengârenk boyanır ve güzelleşir. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan, İzmit Belediyesi, Mecidiye Mahallesi muhtarlık binası önü ve Ayan Sokak’ta, vatandaşların talebi doğrultusunda parke ve tamir çalışması gerçekleştirdi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mecidiye 200 metrekare parke ile 15 metre bordür kullanarak parke yolu elden geçirdi. Çalışmadan memnun kaldıklarını söyleyen mahalle sakinleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve çalışanlara teşekkür etti.