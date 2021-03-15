İzmit’te ipek böcekçiliği canlandırılacak

İzmit Belediyesinin üreticiyi desteklemek ve ipek böcekçiliğini canlandırmak için hayata geçirdiği proje için 500 adet dut fidanı dikilecek.

İzmit Belediyesinin ipek böcekçiliğini geliştirerek üreticilere yeni iş sahası oluşturmak için Süleymaniye Mahallesi’nde oluşturacağı dut bahçesine destek geldi. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen 500 adet dut fidanı, çarşamba günü toprakla buluşacak. İpek böceklerini besleyecek olan dut ağaçları kısa süre sonra üreticinin önemli gelir kaynakları arasında yerini alacak. 5 dönümlük dut bahçesinde yetiştirilecek olan 500 adet dut fidanıyla, ipek böceklerine besin sağlanacak. Gelecek yıl ise böcek besleme evi yapılacak. Dut bahçesi ve böcek besleme evi alanında üreticilere eğitimler verecek olan İzmit Belediyesi, uygun koşulları sağlayan çiftçilere tecrübe kazanmaları için proje alanında üretim yapma seçeneği de sunacak.