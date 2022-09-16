İzmit’te ekiplerin temizlik mesaisi sürüyor

Yeşil alanlarda çalışma yürüten İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve yeşil alanların daha temiz olması için mesaisini sürdürüyor. Ot biçme ve tırpan çalışmalarıyla yeşil alanları konforlu hale getiren ekipler, görüntü kirliliğini de ortadan kaldırmış oluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Tepeköy, Yeşilova, Gültepe, Hatipköy, Serdar, Kuruçeşme Doğan, Yenişehir, Orhaniye ve Mecidiye mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.