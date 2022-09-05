İzmit’te coşkulu sünnet töreni

İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi çocuklar için sünnet organizasyonu düzenledi. Şölen havasında geçen etkinlikte 120 çocuk sünnet edildi. Üstü açık otobüsle şehir turu atan çocuklar doyasıya eğlendi.

İzmit Belediyesi kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla, 120 çocuğa sünnet şöleni düzenledi. Çocuklara; Cumhuriyet Parkı’nda başlayarak, üstü açık otobüs ve kortej eşliğinde şehir turu attırıldı. Ardından Cephanelik Spor Kompleksi’nde çocuklar sünnet edilerek delikanlılığa ilk adımlarını attılar. Sünnet şölenine; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, İzmit Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Necat Çakır, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Diyanet Birlik Sen Marmara Bölge Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, İKM Başkanı Murat Öztürk, CHP İl eski Başkanı Fahri Örengül ile Selim Yıldız, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Çocuklarımızın mutluluğu çok değerli”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu şölen bizim için önemli. Çocuklarımızın yüzünde ufacık bile olsa bir tebessüm oluşturabiliyorsak bizim için çok kıymetli. Çocuklarımızın mutluluğu çok değerli. Biz de onların mutluluğu için çalışıyoruz. Çocuklar mutlu ise anne babalarda mutlu. Ailelerimizin ekonomik olarak böylesine zor günler yaşadığı bir dönemde bir nebze bile azaltabiliyorsak bizim için çok kıymetli. Vatandaşlarımızın yaşayabileceği zorlukları tespit edip onları destekliyoruz” dedi.

“Allah evlatlarımızın damatlığını da gösterir inşallah”

Çocukların gelişimsel sürecine katkı sundukları için mutlu olduklarını dile getiren Başkan Hürriyet, “Her zaman söylediğimiz gibi, biz İzmitliler olarak kocaman bir aileyiz. Aile olmanın güzel yanlarından biri de bu yolu sizinle yürümek, böylesine hayırlı organizasyonları el ele birlikte yapabilmek, aynı şarkıya birlikte eşlik edebilmek, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıya birlikte şahit olmaktır. Çocuklarımız şifalar diliyorum. Hayatlarında zorluklar yaşamadan başarılı, dürüst bireyler olsunlar. Anne ve babalarımıza da geçmiş olsun diyorum. Allah evlatlarımızın damatlığını da gösterir inşallah. Şölenimiz hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Protokol üyeleri sünnet olan çocuklara hediye taktim etti. Ardından programa katılan çocuklar İzmit Belediyesi Kent Orkestrası’nın müzik ziyafeti eşliğinde gönüllerince eğlendi.