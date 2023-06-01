İzmit’te "Çocuğumu nereye emanet etsem?" kaygısı tarihe karışıyor

İzmit Belediyesi, ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebilecekleri ikinci Çocuk Oyun Alanı’nı İZGİM’den sonra Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde hayata geçirdi.

İzmit Belediyesi hayata geçirdiği Kuruçeşme Yaşam Merkezi’ndeki Çocuk Oyun Alanı ile işi olan, hasta bakma zorunluluğu bulunan, pazar alışverişine çıkmak isteyen ancak küçük çocuğunu emanet bırakabilecek yeri olmayan kadınların yardımına yetişiyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan Çocuk Oyun Alanı bölge halkının önemli bir ihtiyacını karşılıyor.

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nden (İZGİM) sonra 2. oyun alanı olarak vatandaşların hizmetine sunulan alan, 48-72 aylık çocukları olan annelerin "Çocuğumu nereye emanet etsem?" kaygılarına cevap oluyor. Çocuk Oyun Alanı Yeni Mahalle Gönül Sokak No:1 adresinde Kuruçeşme Hizmet Binasında bulunuyor.

Ebeveynler işleri olduğu zaman diliminde Çocuk Oyun Alanı’ndan randevu alarak çocuklarını güvenle emanet edebilecek. Bir buçuk saatlik oyun alanı süresince alanında uzmanlar eşliğinde çocuklar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de sosyalleşiyor.