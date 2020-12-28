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İzmit’te bazı pazarların günleri değişti
Yılbaşı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle İzmit’te kurulan bazı pazarların günü değişti.
KOCAELİ 28.12.2020, 17:44
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Yılbaşı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle İzmit’te kurulan bazı pazarların günü değişti.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yılbaşı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle cuma günleri kurulamayacak olan Plaj Yolu Köylü pazarı, Yuvam Akarca ve Ayazma pazarlarının günü değişti. Yapılacak düzenleme ile vatandaşların mağdur olmadan alışverişlerini yapabilecekleri belirtilirken, zabıta müdürlüğü ekipleri de pazarlardaki çalışmalarına devam edecek.
Kısıtlama sebebiyle düzenleme yapılan pazarların yeni günleri şu şekilde:"Plaj yolu Köylü Pazarı 31 Aralık Perşembe günü, Yuvam Akarca Pazarı 31 Aralık Perşembe günü, Ayazma Pazarı 31 Aralık Perşembe günü"
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