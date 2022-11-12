İzmit’te asfalt çalışmaları devam ediyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Tepeköy Mahallesi’nde asfalt çalışmasına başladı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler zamanla deforme olan yolları kısa süre içerisinde yenileyerek vatandaşın hizmetine sunuyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Tepeköy Mahallesi Özdicle Sokak üzerinde asfalt yol çalışmasına başladı. Ekipler, sokakta asfalt serimi öncesi trimer çalışmalarında sona geldi. Trimer çalışmalarının ardından asfalt serimi başlandı. Yapılan yolla bölge halkı konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak.