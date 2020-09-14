İzmit’te ağaçlık alana dökülen atıklar kaldırılıyor

İzmit Belediyesi, Yenimahalle Ayaz Sokak’taki ağaçlık alana kaçak olarak dökülen çöp ve atıkları kaldırarak çevre kirliliğinin önüne geçti.

İzmit Belediyesi, Yenimahalle İnkılap Caddesi ile Ayaz Sokak arasında bulunan ağaçlık alana kaçak olarak çok sayıda çöp ve atık madde dökülmesi üzerine anında harekete geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, başta araç lastiği ve moloz olmak üzere kimler tarafından bırakıldığı bilinmeyen çok miktarda atığı kamyonlarla kaldırdı. Ekiplerin yapmış olduğu temizlik çalışmasıyla bölgede oluşabilecek sağlık sorunlarının ve çevre kirliliğinin önüne geçildi.

İzmit Belediyesi ekipleri hem insan hem de çevre sağlığı için boş araziler ile yol kenarlarına çöp ve atık maddeler atılmaması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.