İzmit’te 7 bin metrekare baskı beton çalışması gerçekleştirilecek

İzmit Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ihalesi tamamlanan baskı beton yapım işine yıl boyunca devam edecek. Bu çerçevede, 7 bin metrekare baskı beton çalışması gerçekleştirecek.

Ulaşımın kent genelinde konforlu şekilde sağlanması adına çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ihalesi tamamlanan baskı beton yapım işi çalışmalarına devam edecek. Fen İşleri Müdürlüğü, bin metreküp beton, 6 bin metre kalıp, 20 ton çelik hasır serimi, 6 bin metre pah çıtası, 7 bin metrekare baskı beton çalışması gerçekleştirecek.