İzmit’te 5 bin 987 taksi dezenfekte edildi
İZMİT BELEDİYESİ KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA, 5 BİN 987 TAKSİYİ DEZENFEKTE ETTİ.
İzmit Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında, 5 bin 987 taksiyi dezenfekte etti.
İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı dezenfekte işlemlerine son hız devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Covid-19 Dezenfeksiyon Uygulayıcı Ekibi tarafından bütün ilçe araçları dezenfekte edilerek hem sürücü hem de vatandaşlar için daha güvenli hale getiriliyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü Covid-19 dezenfeksiyon ekibi, taksi ve dolmuş taksilerin dezenfekte işlemlerini Doğu Kışla Pazar Alanı’nda gerçekleştiriyor. Dezenfekte istasyonuna gelen sürücüler, gün içerisinde beklemeden araçlarını kolaylıkla dezenfekte ettirebiliyor.
Çarşamba günleri saat 09.30 ile 16.30 arasında gerçekleştirilen dezenfekte işlemi sonrası sürücülere araçların dezenfekte edildiğine dair belge veriliyor. Titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetleniyor. İzmit Belediyesi tarafından 24 Mart’tan itibaren 5 bin 987 taksi ve 301 durak dezenfekte edildi.
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