İzmit’te 13 bin 377 haneye ayni ve nakdi yardımda bulunuldu

İzmit Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Dost Eller, Kardeş Eller ve Gıda Bankası aracılığıyla 2022 yılında 13 bin 377 aileye ayni ve nakdi destekte bulundu.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü görevi görerek, 2022 yılında, ayni ve nakdi olarak toplamda 5 milyon TL bağış aldı. Müdürlüğe gelen sosyal yardım başvuruları ise hizmet uzmanları tarafından değerlendirildi. Müdürlük tarafından gelir kaybı yaşayan 4 bin 325 haneye kira, yakacak, fatura vb. gibi çeşitli yardım kalemlerinden toplamda 2 milyon 551 bin 947 lira nakdi yardım gerçekleştirildi. Aynı zamanda İzmit Belediyesi’nin kurduğu Gıda Bankası’ndan 3 bin 394 hane fayda sağladı. İhtiyaç sahibi vatandaşların temel giyim ve bebek malzemesi ürünleri, Dost Eller Mağazası aracılığıyla hem belediyenin öz kaynakları ile hem de bağışçı kurum ve vatandaşlardan gelecek bağışlarla karşılandı. Mağazadan 2 bin 155 hane faydalandı.