İzmitliler yeni sosyal alanlarına kavuştu

İzmit Belediyesi tarafından yeni bir sosyal tesis olarak planlanan İzmit Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavantanın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Burası yeşilin maviyle buluştuğu, lavantaların ise dans ettiği güzel bir yaşam alanı. İnsanlar burada sosyalleşebilecek. Yeşil alanlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla Lavanta Parkımız cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İzmit Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta’nın açılışı yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışta vatandaşlar fotoğraf çekme alanlarında, yeşil alanlarda, çocuk oyun alanında oldukça eğlenceli vakit geçirdi. Tesisin açılışına ev sahibi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Günaydın, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Halkımız yeni yaşam alanlarına kavuşsun diye sosyal belediyecilik anlayışıyla çaba gösteriyoruz. Gülümse Kafemizi Kocaeli’de duymayan kalmadı. Yakında Malta Mahallemizde aynı anlayışta benzer bir tesisi o bölgeye kazandırıyoruz. Şimdi de Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta’yı İzmit’e kazandırmaktan mutlu ve gururluyuz. Burası halkımızın yeni uğrak noktası olacak. Burası yeşilin maviyle buluşurken lavantaların dans ettiği güzel bir yaşam alanı. İnsanlar burada sosyalleşebilecek. Yeşil alanlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla Lavanta Parkımız cazibe merkezi haline gelecek. Halkımızın bu tesisi çok seveceğini biliyoruz. Yaşam Bahçesi Projemize entegre olarak kurduğumuz bu park müthiş bir kompleks alan olacak. Bu bölge değerlenen bir bölge. Buraya da değer katacak bu tesis. Sanatsal, kültürel faaliyetlerin yanı sıra insanlarımız cemiyetlerini de burada yapabilecek. Lavanta Parkımız ve Gülümse Kafe Lavanta İzmit’e hayırlı olsun. Emekçi arkadaşlarımız gece gündüz çalıştılar. Burada emek var, işçilerimizin alın teri var. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, hepsinin emeğine sağlık" dedi.