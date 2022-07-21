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İzmitliler, kızarmış dondurma tadım etkinliğinde buluşacak

İzmit Belediyesi’nin sosyal tesisi Gülümse Kafe’de vatandaşların beğenisine sunulacak olan kızarmış dondurma için bugün saat 19.00’da tadım etkinliği düzenlenecek.

KOCAELİ 21.07.2022, 10:30
İzmitliler, kızarmış dondurma tadım etkinliğinde buluşacak

İzmit Belediyesi’nin sosyal tesisi Gülümse Kafe’de vatandaşların beğenisine sunulacak olan kızarmış dondurma için bugün saat 19.00’da tadım etkinliği düzenlenecek.

Gülümse Kafe’nin menüsüne yeni ürünler eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hizmet yelpazesine ızgara köfteyi ekleyen Gülümse Kafe, şimdi de menüsüne kızarmış dondurmayı ekleyecek. Yahya Kaptan Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi’nde hizmet veren Gülümse Kafe’de bugün saat 19.00’da kızarmış dondurma tadım etkinliği düzenlenecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de katılacağı etkinlikte, dışı sıcak içi soğuk servis edilen kızarmış dondurmaların tadına bakılacak.

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