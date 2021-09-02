İzmitli süt üreticilerine sağım eğitimi verildi

İzmit Belediyesi Bulduk Mahallesi’ndeki süt üreticilerine süt sağımı ile ilgili eğitim verirken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet üreticilere dezenfektan ve sağım hijyen aparatı dağıttı.

İzmit’te süt üretiminde kalite standartlarını yükseltmek, sütün sağım hijyenini sağlamak ve süt sığırlarının meme sağlığını korumak amacıyla çalışmalara başlayan İzmit Belediyesi, ilk eğitimini Bulduk Mahallesi’ndeki süt üreticilerine verdi. Bulduk Mahallesi’ndeki süt üreticilerine süt sağımıyla ilgili eğitim verilirken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de üreticilere dezenfektan ve sağım hijyen aparatı dağıttı. Eğitim programına Başkan Hürriyet’in yanı sıra Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Cüneyt Özer, Kocaeli Kooperatifler Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Emren, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Bulduk, Terziler, Kulmahmut Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özkan Duran, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu, Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, Bulduk Mahalle Muhtarı Burhan Duran ve süt üreticileri katıldı.

Bulduk Mahallesi’ndeki eğitim programında üreticiler, "Ülkemizde Geçmişten Günümüze Kooperatifçilik" sinevizyonunu izledi. Daha sonra İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya tarafından üreticilere süt hijyeni eğitimi verildi. Eğitimin ardından ise süt sığırı üzerinde sağım öncesi ve sonrası kullanılan dezenfektanın uygulaması pratik olarak gösterildi.

Çalışmaların uzun vadede hijyene ve satış değerine ciddi katkılarının olacağını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit’te çıkan sütlerin bakterileriyle ilgili ciddi bir çalışma ve hayvan sağlığıyla ilgili ciddi bir desteğin olmadığı konusunda ihtiyaçlar bildirilmişti. Bu kapsamda süt sığırlarında meme sağlığını korumak, çiğ süt üretiminde hijyen ve kaliteyi arttırmaya yönelik kooperatiflerle işbirliği içerisinde, dezenfektan ve sağım hijyen aparatı dağıtımı ile hijyenin önemini anlatan eğitim programı hazırladık. Çalışmalarımızın uzun vadede süt üretimine, hijyenine ve dolayısıyla satış değerine ciddi bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Sütün değerini olabildiğince yükselterek süt üreticilerinin piyasa ile rekabet edebilmesini istiyoruz. Kooperatiflerimiz ile birlikte kaliteli ve standart üretime giden yolda atacağımız ilk ve önemli adım bu eğitim programları ile dağıttığımız hijyen aparatları olacak. Bu aparatların dağıtılması sonrası ürünün daha kaliteli hale gelmesi ve daha yüksek fiyata satılması konusunda köprü olacağız. Bu bir başlangıç. Veteriner hekimlerimiz, ziraat mühendislerimiz her zaman sizlerin emrinde olacak. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.