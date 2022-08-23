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İzmitli pehlivanlar Şile’den 5 madalya ile döndü

İzmit Belediyespor güreş takımı, Şile’de gerçekleştirilen 15. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri’nden 5 madalya ile döndü.

KOCAELİ 23.08.2022, 10:44
İzmitli pehlivanlar Şile’den 5 madalya ile döndü

İzmit Belediyespor güreş takımı, Şile’de gerçekleştirilen 15. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri’nden 5 madalya ile döndü.

İzmit Belediyespor güreş takımı, 15. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri’nde er meydanına çıktı. İzmitli pehlivanlar yaklaşık bin pehlivan ve 50 başpehlivanın kol bağladığı güreşlerde 5 madalya kazandı. Oğuzhan Ünal orta büyük boyda 2’inci, Furkan Güler küçük orta büyük boyda 3’üncü, Barış Kemal ayak boyunda 2’nci, Efkan Özmetin deste büyük boyda 3’üncü, Mustafa Ekin teşvik 2 boyda 2’inci oldu. Kerem Uygun ve Özgür Güreşen de ayak boyunda ilk 8’e kalma başarısı gösterdi.

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