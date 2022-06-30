İzmitli pehlivanlar Kırkpınar için Edirne’ye gitti

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, 1-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 661’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne’ye gitti.

Güreşlerin düzenleneceği Edirne’ye giden güreş takımı kafilesini İzmit Belediyesi’nden Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya uğurladı.

Güreş takımı kafilesini Edirne’ye uğurlayan Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, "Güreş ata sporumuz. Arkadaşlarımızın başarıyla döneceklerine inanıyorum. Allah yollarını açık etsin. Omuzları çimen görmesin inşallah. Emek veren hocalarımıza ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sorumlu Bayram Güreşen ve sntrenör Erdinç Yıldız ile birlikte Kırkpınar’a giden takım kafilesinde, Oğuzhan Ünal, Furkan Güler, Özgür Güreşen, Berkay Ok, Barış Yiğit Cemal, Enes Portakal, Berat Öncü, Kerem Uygun, Mustafa Ekin, Ahmet Adıyaman, Efkan Özmetin, Denir Yalnıçer, Deniz Can Çırak ve Alparslan Güçlü yer alıyor.