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İzmitli muhtarlar boğaz turuyla stres attı

İzmit Belediyesi, ilçede görev yapan mahalle muhtarları ve yakınlarını İstanbul Boğazı’nda tura çıkararak keyifli anlar yaşamalarını sağladı.

KOCAELİ 15.09.2021, 13:18
İzmitli muhtarlar boğaz turuyla stres attı

İzmit Belediyesi, ilçede görev yapan mahalle muhtarları ve yakınlarını İstanbul Boğazı’nda tura çıkararak keyifli anlar yaşamalarını sağladı.

İzmit Belediyesi Muhtarlık Hizmet Masası, ilçedeki muhtarla iletişimi güçlendirmek ve kaynaşmayı arttırmak adına önemli bir organizasyona imza attı. Sarıyer Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ve iki gün sürecek organizasyonun ilk gününde 67 kişinin yer aldığı kafile, eski Perşembe Pazarı alanından kalkan otobüslerle İstanbul’a hareket etti. Ardından boğaz turuna çıkan muhtarlar, boğaz manzarası eşliğinde keyifli anlar yaşadılar.

Eğlenceli ve keyifli bir günü geride bırakan İzmitli muhtarlar ve yakınları, organizasyon için başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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