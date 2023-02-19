İzmitli kuaförler deprem bölgesinde hizmet veriyor

Kocaeli’deki gönüllü kuaför ve berberler, Hatay’da depremden etkilenen vatandaşlara İzmit Belediyesi stantlarında ücretsiz tıraş ve saç bakım hizmeti vermeye başladı.

İzmit Belediyesi depremzedelere Kocaeli Berber ve Kuaförler Odası işbirliği ile ücretsiz hizmet vermeye başladı. Kocaeli’deki gönüllü beraber ve kuaförler, Hatay’ın Defne ilçesine giderek bölge halkının saç kesim ve bakımını gerçekleştiriyor. İzmit Belediyesi’nin standında depremzedelere hizmet veren kuaför ve berberler, bir süre daha çalışmalarını sürdürecek.