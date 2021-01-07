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İzmitli kadınların el emeği ürünleri gün yüzüne çıkacak
İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki köyündeki kadınların el emeği ürünlerinin gün yüzüne çıkaracak.
KOCAELİ 07.01.2021, 13:26
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İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki köyündeki kadınların el emeği ürünlerinin gün yüzüne çıkaracak.İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Karaabdülbaki Köyü kadınlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin satış ve pazarlama alanında desteklenmesi için birlikte hareket etme kararı aldı. Kadının gücünü her alanda göstermek için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, Karaabdülbakili kadınların el emeği ürünlerini İzmitlilerle buluşturacak. “Birlikte Başaracağız” sloganı ile hareket eden İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, sorunları yerinde tespit ederek, ortak akıl ile çözüme kavuşturmak için Karaabdülbaki’deki kadınları dinledi. İzmit Belediyesi ve Karaabdülbakili kadınlar arasında yapılan işbirliği ile marifetli kadınların el emeği ürünleri gün yüzüne çıkacak.
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