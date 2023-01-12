İzmitli kadınlar sabun ve mum yapmayı öğreniyor

İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (İZMEK) kursiyerlere sabun ve mum yapmanın püf noktaları anlatılıyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hizmet veren, el sanatları, dil, kişisel gelişim kurslarının yanı sıra müzik ve gösteri sanatları alanında da eğitimler veren İZMEK’te, sabun ve mum yapımı kursu açıldı. Usta öğretici Esra Şafak önderliğinde derslerine devam eden kursiyerler, hem meslek ediniyor hem de ev ekonomilerine katkı sunuyor.