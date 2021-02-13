İzmitli kadınlar, doğa ile iç içe bir gün yaşadı

İzmitli kadınlar, düzenlenen doğa turu ile Ormanya ve Seka Kamp alanında stres attı.

Düzenlediği turlar ile şehri vatandaşlara tanıtan, hoş bir vakit geçirmelerini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gez Gör Kocaeli’de, salgın kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nden başvuran grup, Ormanya ve Seka Kamp alanını içeren Doğa Kocaeli turuna katıldı. 25 kişilik grup, rehber eşliğinde Ormanya ve Seka Kamp alanını gezdi. Gezi turu ile hoşça vakit geçiren grup, doğanın sessizliğinde, doğayla buluştu.