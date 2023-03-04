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İzmitli kadınlar depremzedelere eşofman dikiyor
İzmitli kadınlar soğuk kış günlerinde deprem bölgesindeki vatandaşlar için eşofman takımı üretiyor.
KOCAELİ 04.03.2023, 16:28
İzmitli kadınlar soğuk kış günlerinde deprem bölgesindeki vatandaşlar için eşofman takımı üretiyor.
İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde eğitim veren İZMEK, deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarına devam ediyor. İZMEK’teki kadın kursiyerler, depremlerden dolayı çadırlarda yaşamak zorunda kalan yetişkin vatandaşlar için eşofman takımı üretiyor.