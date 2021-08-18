banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil
Taliban'dan korkunç infaz!
Taliban'dan korkunç infaz!

İzmitli güreşçiler madalyaya doymuyor

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Ahmet Taşçı adına düzenlenen 13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde 3 altın 2 bronz madalya kazandı.

KOCAELİ 18.08.2021, 12:54
İzmitli güreşçiler madalyaya doymuyor

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Ahmet Taşçı adına düzenlenen 13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde 3 altın 2 bronz madalya kazandı.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, yağlı güreşlerin yaşayan efsanesi Karamürselli Ahmet Taşçı adına bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde er meydanına çıktı. Yıl boyunca katıldıkları tüm organizasyonlarda kürsüde yer almayı başaran İzmit Belediyesporlu güreşçiler, Sekapark’tan da 5 madalya çıkardı.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı’nda başaltında mücadele eden Seçkin Duman, küçük orta büyük boyda Mert Arıcı ve teşvik 2 boyunda Barış Kemal Yiğit altın madalya kazandı. Başaltında Yunus Emre Yaman ile teşvik 1 boyunda Kerem Uygun bronz madalyayı boynuna taktı. Deste küçük boyda Muhammed Gökçe ve ayak boyunda Yasin Sevim ilk 8’e girme başarısı gösterdi.
Yorumlar (0)
31°
açık