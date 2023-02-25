İzmitli çiftçiler dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi

İzmitli çiftçiler "Deprem bölgesinde ihtiyaç varsa ben hakkımdan vazgeçirim" diyerek kendilerine verilecek olan yemleri deprem bölgesine gönderdiler.

Geçtiğimiz sezonda belediyeye ait yaklaşık 90 dönüm araziyi çiftçileri desteklemek amacıyla yem bitkileri üretimine ayıran İzmit Belediyesi, 247 ton silaj elde etmişti. Yaşanan deprem dolayısıyla sılajların yarısını afet bölgesindeki çiftçilere ayıran İzmit Belediyesi, kalan silajları İzmitli çiftçilere yüzde yüz hibeli olarak dağıttı. Ülke olarak zor günlerden geçildiğini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Türkiye’nin yarasını hep birlikte sarmaya çalışıyoruz ama bir yandan da kendi bölgemizdeki ihtiyaçları da karşılamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sezonda üreticilere destek vermek amacıyla silaj üretimine başladık. Geçtiğimiz mayıs ayında belediyeye ait yaklaşık 90 dönümlük araziyi yem bitkileri üretimine ayırdık. Hasat sonunda yaklaşık 247 ton sılaj üretildi. Birçok çiftçimizin kırsal hizmetler müdürlüğüne gelip, ’Deprem bölgesinde yem ihtiyacı varsa ben hakkımdan vazgeçerim’ dediğini biliyoruz ve İzmit çiftçisine teşekkür ediyoruz. 3 bin probiyotik yem katkı maddesi ve ürettiğimiz silajların 122 tonunu 6 tırla birlikte deprem bölgesindeki köylere gönderdik. Çiftçimizin fedakarlığıyla silajları paylaştık. Kalan silajları 1-25 küçükbaş hayvanı olan İzmitli üreticilerimize dağıtmaya karar verdik" dedi.