İzmit’in tarihini sanat ile anlattılar

İzmit Belediyesinin, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği "Bir Şehrin Hikayesi: Nikomedia’dan İzmit’e" tiyatral dans gösterisi ilgiyle izlendi. Olumsuz hava koşullarına rağmen sahneye çıkan Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, vatandaşlardan büyük alkış topladı.

Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, "Bir Şehrin Hikayesi: Nikomedia’dan İzmit’e" tiyatral dans gösterisi ile vatandaşlarla buluştu. 155 dansçının sahne aldığı, yaklaşık 300 kostümün kullanıldığı 80 dakikadan oluşan tek perdelik tiyatral dans gösterisinde, Nikomedia’dan günümüze kadar olan süreç sanatla canlandı. Yoğun yağışa rağmen kalabalık bir kitlenin karşısına çıkan Sahne İzmit, vatandaşlardan büyük alkış topladı.

"Vazgeçmediler, yılmadılar, düştüler ama kalktılar"

Gösterinin ardından bir konuşma yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Onlar gerçekten bu akşam zoru başardılar. Çok çalıştılar, çok emek verdiler. Geçen yıldan beri bu gösteriye hazırlanıyorlar. Geçen seneden beri bu kentin kurtuluşunu sizlere en yüksek coşkuyla yaşatmak için çok emek verdiler. Ne yazık ki bugün kötü hava koşullarına maruz kaldık. Islak zeminde zorlandılar ve büyük alkışı hak ediyorlar. Vazgeçmediler, yılmadılar, düştüler ama kalktılar. Gösteriyi yüreğimiz ağzımızda izledik. Bir şey olacak diye çok korktum. Hatta bir ara ’Yarıda keselim çocuklara bir şey olmasın’ dedim ama hocaları şevklerinin kırılacağını söyledi. Bu çocuklar mücadeleye alışık dediler" dedi.