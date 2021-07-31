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İzmit’in parklarında bakımlar sürüyor

İzmit Belediyesi, kent genelinde bulunan parklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ 31.07.2021, 13:57
İzmit’in parklarında bakımlar sürüyor
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İzmit Belediyesi, kent genelinde bulunan parklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Çocukların ve ailelerinin yoğun olarak vakit geçirdiği alanları elden geçiren İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, deforme olan ve eskiyen parkların tespitini yapıp bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi çalışmalar kapsamında TOKİ Akpınar Konutları 1. Etap’ta da bakım onarım faaliyetlerine başladı. Parkın bulunduğu alanının toprak zeminine deniz kumu döken ekipler, park ve çevresinde düzenleme çalışması yapacak. Park etrafına ise bordür taşı döşenerek daha estetik bir görünüme kavuşturulacak.

Öte yandan, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nebihoca Mahallesi’nde iki ayrı noktada istinat duvarı çalışması gerçekleştirdi. Ekipler bölgede gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda olası bir kazanın önüne geçmek amacıyla yeni bir istinat duvarı çalışması daha başlattı. 250 metrekare alanda yapılan istinat duvarı çalışması tamamlanarak vatandaşlar için güvenli bir alan oluşturuldu.
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