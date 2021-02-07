İzmit’in kültür ve sosyal işleri tarihi binada ele alınacak

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yeni yeri olan tarihi binada çalışmalarına başladı.

İmza attığı çalışmalarla İzmit’in tarihine sahip çıkan Başkan Hürriyet, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü yeni yeri olan tarihi Sarı Konak’ta ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali İhsan Engür ve müdürlük personeli ile bir araya gelen Başkan Hürriyet, ziyarette 2021 yılında yapılacak olan ve üzerinde çalışılan faaliyetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan Başkan Hürriyet, “Kentin projelerinin içinde bulunduğumuz Sarı Konak gibi tarihi bir yapıda oluşturulmasını oldukça önemli buluyorum. Tarihi İzmit evlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve aktif olarak kullanmak adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün İzmit’in tarihi yapılarından Sarı Konak’ta hem sanatsal hem İzmit’in tarihi hakkında birçok başarılı projeye imza atacağına inanıyorum" dedi.