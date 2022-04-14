İzmit’in kırsal mahallelerinde yol konforu arttırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit’in köy yollarında sürüş konforunu arttırmak için stabilize malzeme serimi yapıldı.

İzmit Güvercinlik köyü ana yolunda yer altı suyu kaynaklı heyelan meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ana yolda heyelan tamirat çalışması yapıldı. Yapılan drenaj işlemiyle yoldaki heyelan riski önlendi ve toprak kayması meydana gelen kısım yapılan çalışmayla düzeltildi. İzmit Durhasan köyü ile Kartepe Uzunbey köyü arasında ulaşımın sağlandığı 3 kilometre uzunluktaki yolda stabilize malzeme serimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesine ait kent genelindeki malzeme ocaklarından temin edilen stabilize malzeme, köy yollarında kullanılıyor. Taş ve bağlayıcı malzemeden oluşan stabilize, ekipler tarafından greyder ile serildikten sonra silindirle sıkıştırılıyor. Yağışlı havalarda yolun çamur olmasını engelleyen stabilize malzeme, yolu sağlamlaştıran bir zemin malzemesi olma özelliği taşıyor.

İzmit Kulfallı köyünden Arızlı Üniversite yolu arasındaki yolda da kış şartları sebebiyle meydana gelen bozulmalar stabilize malzeme serimiyle düzeltildi. Kulfallı köyü içerisinde de taş duvar yapımı çalışmaları sürüyor.