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İzmit’in ilk motocross parkuru çok yakında hizmete açılacak

İzmit Belediyesi tarafından Akmeşe’de çalışmalarına başlanılan motocross parkurunın, kısa sürede çalışmalarının tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

KOCAELİ 03.05.2021, 12:21
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İzmit’in ilk motocross parkuru çok yakında hizmete açılacak

İzmit Belediyesi tarafından Akmeşe’de çalışmalarına başlanılan motocross parkurunın, kısa sürede çalışmalarının tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’e ilk motocross parkurunu kazandırıyor. Akmeşe’de yapımı tamamlanmak üzere olan motocross parkuru 20 motosikletin start alabileceği şekilde hazırlandı. Parkurun yapımının tamamlanmasıyla birlikte çok sayıda ulusal yarışlara ev sahipliği yapması da bekleniyor.

Akmeşe’de yer alan futbol sahasının yanında bulunan parkur bin 100 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olacak. Parkurun içinde motocross rampaları, taş havuzları, lastik geçişleri, kütük ve ağaç engelleri yer alacak. Adrenalin meraklılarının heyecanla beklediği parkurun 15 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.
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