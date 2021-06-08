İzmit’in genç yetenekleri belirlendi

Yüzlerce gencin beş gün boyunca hünerlerini sergilediği İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Yetenek Taraması’nın sonuçları belli oldu. Genç yetenekler dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın’dan eğitim alacak.

Sanat ve sanatçıya verdiği değerle her zaman öne çıkan İzmit Belediyesi, yetenekli gençleri sanatla buluşturmak adına hayata geçirdiği Sanat Akademisi’nde eğitim alacak gençleri belirlemek amacıyla düzenlediği Yetenek Taraması’nın sonuçlarını açıkladı. Dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın’ın müzik bölümü danışmanlığını yaptığı Sanat Akademisi Müzik Bölümü taramalarını jüri üyeleri; Ersen Çelik, Hakan Oral ve Cihat Aşkın yoğun inceleme neticesinde sonuçlandırıldı. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sanat Akademisi’nde eğitim görme hakkı kazananların listesini resmi internet sitesinden duyurdu.

Kocaeli’nin farklı bölgelerinden yüzlerce gencin katıldığı Sanat Akademisi Yetenek Taraması’nda kayıt yaptırmaya hak kazanan genç yetenekler, dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın ve alanında uzman ekipten Sanat Akademisi’nde müzik eğitimi alacak. 5 gün süren Yetenek Taraması’nı geçen adaylar 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında 10.00- 16.00 saatleri arasında velilerin nezaretinde Doğu Kışla Kapalı Pazar Yeri arkasında bulunan Sanat Akademisi’nde kayıt yaptırabilecek. Adayların kayıt sırasında yanlarında iki adet kimlik fotokopisi ve iki adet vesikalık fotoğraf bulundurmaları gerekiyor.