İzmit Zabıtası’ndan esnafa karanfil

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent esnafını ziyaret ederek karanfil dağıttı.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent esnafıyla iletişimi daha güçlü tutmak adına korona virüs kısıtlamaları sonrasında yeni yeni iş yapmaya başlayan kent esnafını ziyaret etti. Zabıta Müdürlüğü görevine yeni atanan Ümit Fındık ile birlikte zabıta ekipleri esnafa karanfil dağıtırken, memnuniyet değerlendirme sorularının yer aldığı "Zabıta Müdürlüğü Hizmet Değerlendirme Anketi" yapıldı. Bu anketle birlikte esnafın gözünden istek, talep ve şikayetler değerlendirerek bu yönde çalışmalar sağlanacak.

Esnaflara yaptığı ziyarette konuşan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık, “Biz sizin için buradayız. Esnafımızın her daim yanında olarak onların istek, talep ve şikayetlerini anında değerlendirerek çalışma gerçekleştiriyoruz. Bizim için her şeyden önemli olan şey esnafımızın mutluluğudur. Biz sizin dostunuzuz” dedi.